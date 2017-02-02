В Италии задержаны три пособницы мафии

Итальянские полицейские отчитались о задержании трех женщин, подозреваемых в работе на мафию. Об этом сообщает BFMTV.

Две женщины являются дочерьми, а одна падчерицей главы самого мощного неаполитанского клана Casalesi Франческо Бидоньетти.

Задержанные подозреваются в том, что выполняли роль связных и передавали указания от своего отца, отбывающего пожизненный тюремный срок, другим участникам преступного сообщества, находящимся на свободе.

Материалы по теме Союз власти и коза ностра В Италии не оставляют попыток покончить с симбиозом чиновников и криминала

Но, по версии следствия, дамы не ограничивались этой ролью. Они также замешаны в вымогательстве и подозреваются в содержании черной кассы, из которой финансировались различные предприятия и оказывалась материальная помощь находящимся в заключении членам клана.

26 января сообщалось, что в ходе полицейской спецоперации были задержаны 33 участника преступной группировки, входящей в мафиозный клан Ндрангета.

Подозреваемым предъявлены обвинения в отмывании денег, торговле наркотиками, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство, совершенные в составе организованной преступной группы. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты деньги и ценности на сумму 40 миллионов евро.