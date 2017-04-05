В Италии сосчитали количество контролируемых мафией ресторанов

По данным Национальной конфедерации сельхозпроизводителей Италии (COLDIRETTI), преступные сообщества контролируют около пяти тысяч предприятий общественного питания в стране. Об этом говорится в специальном докладе, доступном на сайте организации.

Согласно исследованию, мафиозные структуры, воспользовавшись экономическим кризисом, активно инвестируют средства в кафе и рестораны, причем как малоизвестные, так и весьма популярные, расположенные в центре туристических зон крупных городов.

Подобные вложения делаются с целью отмывания денег, полученных преступными сообществами от незаконной деятельности.

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При этом мафиозные кланы контролируют всю производственную цепочку: под их управлением находятся фермы, агропромышленные предприятия, транспортные и логистические компании, оптовые продовольственные базы и склады, а также точки общепита, клубы, модные заведения и так далее.

По данным экспертов COLDIRETTI, доходы так называемой агромафии только за прошлый год выросли на 30 процентов и составили 21,8 миллиарда евро.

