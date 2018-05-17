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Россиянин попытался сбежать от полицейских по веревке из простыней и умер

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Житель поселка Нахабино (Московская область) попытался сбежать от полицейских по веревке из простыней, но разбился, упав с высоты шестого этажа. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 16 мая под окнами одного из многоэтажных домов в Нахабино прохожими был обнаружен лежащим на асфальте 35-летний мужчина с травмами, характерными при падении с высоты. Спустя несколько часов после госпитализации он скончался в больнице.

«Предварительно установлено, что утром к мужчине в квартиру пришли сотрудники московской полиции для проведения опроса в рамках проверки, проводимой в отношении него о мошеннических действиях. Не желая общаться с полицейскими, мужчина по связанным простыням попытался спуститься вниз из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже», — говорится в сообщении.

Следователи отмечают, что примерно на уровне шестого этажа беглец сорвался и упал. По факту инцидента региональное управление СКР проводит доследственную проверку.

18 октября 2017 года стало известно, что в Санкт-Петербурге с тяжелыми травмами госпитализировали 38-летнего мужчину, упавшего с третьего этажа дома на улице Бабушкина при попытке спуститься по связке простыней из окна чужой квартиры.

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