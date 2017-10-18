Петербуржец разбился при попытке спуститься по простыням из чужой квартиры

В Санкт-Петербурге с тяжелыми травмами госпитализировали 38-летнего мужчину, упавшего с третьего этажа дома на улице Бабушкина, передает «Фонтанка.ру» в среду, 18 октября.

Инцидент произошел днем ранее. У пострадавшего диагностировали травмы живота и груди, перелом конечностей и закрытую черепно-мозговую травму. Медики установили, что он был нетрезв.

На месте инцидента полицейские заметили свисавшую из окна третьего этажа связку простыней. В квартире никого не оказалось. Установлено, что пострадавший прописан по другому адресу.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

26 сентября в Екатеринбурге с высоты четвертого этажа сорвался 18-летний учащийся техникума, который хотел устроить сюрприз девушкам в общежитии. Молодой человек пытался спуститься к ним по простыням. Его госпитализировали с многочисленными переломами и сотрясением мозга.