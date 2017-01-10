Спускавшаяся по простыням на дискотеку кемеровская бабушка сломала позвонок

Жительница Новокузнецка (Кемеровская область) сломала позвонок, пытаясь спуститься с третьего этажа по простыням, чтобы пойти на дискотеку. Об этом сообщает во вторник, 10 января, РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 9 января 49-летняя женщина отмечала рождение внучки и решила отправиться в кафе на танцы. Однако ее дочь забрала ключи и заперла новоиспеченную бабушку в квартире. Выпившая женщина решила выбраться через окно. Она связала три простыни и начала спускаться по ним, но между вторым и первым этажом сорвалась и упала.

Как отмечается, новокузнечанка, несмотря на травму, дошла до кафе, которое оказалось закрыто. После этого она отправилась к другу, где ей стало плохо. Приехавшие по вызову медики диагностировали перелом одного из позвонков. Источник добавил, что женщина от госпитализации отказалась, а полиция провела проверку по факту произошедшего.

В апреле 2016 года в Москве 35-летний мужчина сорвался с высоты шестого этажа, откуда пытался спуститься на связанных простынях. Он упал на газон, его госпитализировали.