Перелезавший по простыням к девчонкам студент сорвался с четвертого этажа

В Екатеринбурге в здании студенческого общежития с высоты четвертого этажа сорвался 18-летний студент техникума химического машиностроения. Об этом сообщает местный портал Е1.RU со ссылкой на рассказ отца одногруппника пострадавшего.

Инцидент произошел во вторник, 26 сентября, около десяти чесов вечера. По предварительной информации, студент решил устроить сюрприз девушкам, жившим в общежитии на четвертом этаже, и попробовал спуститься к ним по простыням с пятого этажа. Но сорвался и упал с высоты примерно 12 метров.

«С этой высоты он упал и лежал на траве без сознания, пока его не нашел водитель, который парковался в этот момент и осветил фарами лежащего мальчика», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что у подростка сломаны два позвонка — шейный и грудной.

В Горздраве журналистам заявили, что пациент в сознании, в состоянии средней степени тяжести. «У него многочисленные переломы, сотрясение головного мозга. Ему проводят медицинское обследование и готовят к операции», — заявили там.

По факту произошедшего сотрудники полиции начали проверку. В местном РУВД добавили, что студент был в нетрезвом состоянии.

