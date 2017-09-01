Туристка из Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в Крыму. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошел в четверг, 31 августа, в районе мыса Капчик на юго-востоке полуострова. Девушка 1992 года рождения поскользнулась и упала во время похода, отметили в МЧС. В результате отдыхающая повредила спину и не смогла двигаться дальше.

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Как уточняет «Интерфакс», девушка решила подняться на скалу, чтобы сделать селфи. В итоге она сорвалась, упав с высоты пяти-семи метров. Путешественница травмировала спину и сломала ключицу. Находившиеся с ней друзья вызвали спасателей, которые на носилках донесли пострадавшую до машины скорой помощи.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова, ростовчанке повезло. «Девушка, что называется, родилась в рубашке. Склон очень высокий и практически вертикальный, она могла погибнуть», — пояснил чиновник. Он добавил, что туристка получила очень серьезные травмы.

В июне 2016 года два путешественника из Москвы — 33-летний мужчина и 29-летняя женщина — пострадали при падении со скалы в Крыму. Операция по их спасению заняла порядка семи часов.