В Крыму спасли потерявшего сознание от укуса шершня украинского туриста

Сотрудники крымской аварийно-спасательной службы «Крым-Спас» пришли на помощь украинскому туристу, пострадавшему от укуса насекомого. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает пресс-служба учреждения.

Инцидент произошел двумя днями ранее у источника Ай-Йори поблизости от крымского курорта Алушта. Жителя Днепропетровска 1960 года рождения укусил шершень во время прогулки. Из-за спровоцированной насекомым аллергической реакции путешественник потерял сознание и упал, ударившись головой. О происшествии уведомили «Крым-Спас».

Материалы по теме Крым с навигатором и без Как туристы верят спутникам, а местные жители над ними смеются

Три сотрудника службы прибыли к месту ЧП на автомобиле. Они выяснили, что у украинца развился отек Квинке. Это аллергическая реакция, которая может привести к летальному исходу, так как вызывает затруднение дыхания.

Спасатели оказали мужчине первую помощь, а затем передали его медикам. Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов отметил, что своевременное прибытие специалистов «Крым-Спаса» помогло сохранить туристу жизнь.

Он также порекомендовал людям с аллергией на укусы насекомых при прогулках на природе весной и летом всегда иметь при себе антигистаминные препараты, чтобы сразу принять их в случае необходимости.

В июне 2016 года два путешественника из Москвы получили травмы при падении со скалы в Крыму. На операцию по спасению пострадавших ушло порядка семи часов.

