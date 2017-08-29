Московский турист без вести пропал в сочинских горах

Турист из Москвы без вести пропал в Краснодарском крае. Об этом во вторник, 29 августа, сообщается на сайте Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, четыре дня назад к ним обратился мужчина, заявивший об исчезновении москвича в окрестностях Сочи. Звонивший оказался таксистом. Водитель должен был встретить на машине 37-летнего жителя столицы в сочинском поселке Медовеевка в пятницу, 25 августа, после того, как он вернется из похода по местным горам.

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Таксист прождал клиента несколько часов, после чего позвонил в МЧС. Спасатели в тот же день начали поиски москвича. К операции в настоящий момент привлечено 11 человек, в том числе два кинолога.

Как уточняет РИА Новости, пропавшего зовут Дмитрий Максимов. В четверг, 24 августа, он отправился в сочинские горы. В тот же день мужчина последний раз вышел на связь, сообщив друзьям, что направляется в Медовеевку на встречу с таксистом, после чего исчез.

В июле стало известно, что путешественник из Подмосковья без вести пропал в абхазских горах.

