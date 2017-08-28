Пропавший на Алтае литовский турист найден мертвым

Гражданин Литвы Каролис Керге, без вести пропавший по время путешествия по Алтаю, был найден мертвым. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает «Интерфакс».

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Как рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР), труп иностранца был обнаружен в субботу, 26 августа.

Его нашли в реке поблизости от села Инегень в Онгудайском районе республики. Причина смерти мужчины пока не установлена, в СКР проводят проверку по данному поводу.

Об исчезновении 27-летнего Керге стало известно в пятницу, 25 августа. Мужчина путешествовал автостопом, перед визитом в Россию он посещал Монголию.

Сообщалось, что последний раз турист выходил на связь с родственниками 5 августа. Позднее рюкзак с вещами и документами литовца нашли возле населенного пункта Малый Яломан в Онгудайском районе.