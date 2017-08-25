Литовский турист без вести пропал на Алтае

Турист из Литвы Каролис Керге пропал без вести на Алтае. Об этом сообщает портал 15min.lt.

Известно, что 27-летний мужчина путешествовал автостопом. В республику он прибыл из Монголии.

Последний раз на связь с родственниками Керге выходил 5 августа. В тот момент он находился в алтайском селе Курай в Кош-Агачском районе.

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Позднее рюкзак с вещами и документами туриста нашли возле населенного пункта Малый Яломан в Онгудайском районе республики. Полиция начала поиски иностранца.

Отмечается, что Керге является опытным автостопщиком. Мужчина любит путешествовать в одиночку, но тем не менее ранее всегда связывался с родными и друзьями через каждые несколько дней во время своих поездок.

В июле текущего года стало известно, что отдыхающий из России исчез в Абхазии. Житель Подмосковья Андрей Лихачев прибыл в регион в начале того же месяца, остановился в городе Гагра и отправился в горный поход, после чего пропал.