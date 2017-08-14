В Башкирии пропали 15 туристов из Челябинской области

Группа из 15 туристов из Челябинской области пропала в Башкирии. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

По данным ведомства, путешественники, среди которых один ребенок, на пяти автомобилях повышенной проходимости выехали к водопаду Атыш в Белорецком районе Башкирии двумя днями ранее.

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В настоящее время никто из туристов не выходит на связь. В МЧС отметили, что Атыш находится в труднодоступной горной местности. Чтобы подъехать к водопаду, нужно пересечь реку Лемеза.

В период 11-13 августа в том районе прошли сильные дожди. Из-за этого уровень воды в реке резко поднялся, предполагают в МЧС. Поэтому туристы не могут перебраться вброд. Также известно, что в районе водопада отсутствует мобильная связь.

Спасатели организовали поиски отдыхающих. В операции также принимают участие полицейские.

В начале июля на курильском острове Итуруп нашлись украинские туристы, пропавшие за две недели до этого. Семейная пара сама вышла на связь с МЧС и уведомила о своем местонахождении.

