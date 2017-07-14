Российская семья пропала в Турции

В Турции пропала семья из Саратовской области. Об этом РИА Новости сообщил исполняющий обязанности пресс-атташе посольства России Александр Лешуков.

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Он уточнил, что о пропаже Светланы Ухановой, ее гражданского мужа Евгения Кочаари и ее дочерей заявили родственники.

«Посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли упомянутые лица на территории страны. В случае принятия решения о депортации мы просили депортировать их на территорию России», — отметил Лешуков.

«Посольство продолжает отслеживать ситуацию», — подчеркнул собеседник агентства.