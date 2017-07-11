Британская туристка рассказала о попытке изнасилования на турецком курорте

Британская туристка заявила, что неизвестный мужчина пытался изнасиловать ее на курорте Мармарис на юго-западе Турции. Об этом пишет газета Mirror.

По словам 45-летней женщины по имени Энн (Anne), матери четверых детей, инцидент произошел в мае во время отдыха с мужем и дочерью. Путешественница отправилась в один из баров Мармариса на встречу с подругой. В отель она решила вернуться около часа ночи.

Когда Энн вышла из бара, к ней подъехал мотоциклист. Неизвестный мужчина обещал доставить туристку в гостиницу, однако вместо этого он отвез британку в безлюдное место рядом с лесом, сорвал с нее одежду и попытался изнасиловать.

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Женщина оказала сопротивление нападавшему, сумела вырваться и выбежать на расположенную рядом дорогу, где в это время как раз проезжала машина. Мужчина на мотоцикле скрылся с места происшествия, а водитель автомобиля, оказавшийся гражданином Турции, довез Энн до отеля. Там британка попросила менеджера вызвать полицию, однако тот уговорил ее не делать этого, так как опасался огласки.

Также стало известно, что в мае нападению в Мармарисе подверглась другая путешественница из Соединенного Королевства. Над 48-летней женщиной надругался турецкий бармен.

В феврале 2016 года британку Джорджину Мортимер изнасиловали во время отдыха на островном государстве Сент-Люсия. Турфирма, организовавшая путешествие, предложила 45-летней женщине поход в салон красоты в качестве компенсации.