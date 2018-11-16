Раздетый задержанный избил полицейского брюками и попал на видео

В Томске суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно за нападение на полицейского с брюками. Видео инцидента в пятницу, 16 ноября, опубликовано в TamTam-канале Следственного комитета.

Запись была сделана в ночь на 1 августа, когда мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в дежурную часть. Там задержанный снял с себя брюки и напал с ними на оперативного дежурного, требовавшего прекращения нарушения общественного порядка. В результате сотрудник полиции получил телесные повреждения.

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