Хулиган в подмосковном парке напал на полицейских с ножом

Мужчина ранил ножом двоих полицейских во время задержания в подмосковном Дзержинском. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В полицию поступило сообщение, что мужчина в городском парке города Дзержинский ведет себя неадекватно. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы попытались задержать хулигана, но он оказал сопротивление, напав на них с ножом.

Полицейские получили ранения, но обезвредили дебошира. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Волгоградской области.

В настоящее время жизни полицейских ничего не угрожает. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник в правоохранительных органах области сообщил РИА Новости, что один из полицейских госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сообщила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления СК Евгения Тирюшина. По ее словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что следователи опросили пострадавшего полицейского в больнице. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

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