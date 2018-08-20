Напавшие на полицейских в Чечне оказались детьми

Все участники нападения на полицейских в Чечне были несовершеннолетними. Об этом сообщил ТАСС министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было неполных 17 лет, самым младшим из преступников, по поступающим сейчас сведениям, было 11 лет», — рассказал Умаров.

Он добавил, что в ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), разработаны и существуют специальные программы, чтобы внушать подросткам идеи экстремистов. Поэтому возрастной ценз падает, и среди боевиков «можно уже найти ребят, которым 11-12 лет».

Умаров отметил, что целью нападавших были не сотрудники полиции, а мирные граждане. Полицейские преградили подросткам дорогу и получили травмы.

«Они находятся в достаточно тяжелом, но стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Среди гражданского населения нет ни единого пострадавшего», — сказал министр.

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» сообщил, что все боевики, совершившие нападения на полицейских в Шалинском районе, принадлежали к одной преступной группе.

«Они ранили двух сотрудников полиции, те получили ножевые ранения, их жизни ничего не угрожает. Была одна попытка самоподрыва — преступник остался жив, доставлен в больницу. И двое других предприняли попытку подорвать машину, но у них газовые баллоны не взорвались. Они ехали по городу, не остановили по требованию машину и были ликвидированы», — сказал Каримов.

Он добавил, что группа налетчиков могла действовать по указаниям из-за рубежа. По предварительным данным, с чеченскими подростками через социальные сети связались неизвестные и агитировали совершить преступление. Кто именно подталкивал молодых людей к нападению на полицейских, устанавливается.

О серии нападений на полицейских в Чечне стало известно 20 августа. Через некоторое время глава республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что ситуация в Чечне, где были совершены нападения на полицейских, стабильная.

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