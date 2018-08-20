В Чечне заявили о зарубежном следе в нападении на полицейских

Группа налетчиков, напавших на полицейских в Чечне, могла действовать по указаниям из-за рубежа. Об этом в понедельник, 20 августа, пресс-секретарь главы республики Альви Каримов сообщил в эфире «Коммерсантъ FM».

«По предварительным данным, через социальные сети на них какие-то люди из-за рубежа выходили, их агитировали. Несколько юношей из одного населенного пункта Шали на одной машине, не группировка. Инцидент исчерпан, сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело (...). Будет установлено, кто и как их агитировал», — заявил Каримов.

Он отверг появившуюся в СМИ информацию о серии нападений: по его словам, действовала одна группировка из трех человек в городе Шали. Ее члены нанесли ножевые ранения двоим полицейским; в настоящее время жизни стражей порядка ничто не угрожает. Один из налетчиков попытался совершить самоподрыв, но выжил и был госпитализирован.

«Двое других предприняли попытку подорвать машину, но у них газовые баллоны не взорвались. Они ехали по городу, не остановили по требованию машину и были ликвидированы. Есть надежда, что юноше, который остался жив после самоподрыва, удастся спасти жизнь. [В этом случае] будет установлено, какие связи существуют [у нападавших]», — отметил Каримов.

Ранее 20 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что ситуация в Чечне, где были совершены нападения на полицейских, стабильная.

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