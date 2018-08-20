Стало известно о серии нападений на полицейских в Чечне

Полицейский погиб в понедельник, 20 августа, в ходе нападения неизвестных в Грозном. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.
«Утром в Грозном на пересечении улиц Первомайская — Исаева произошла стрельба, нападение на сотрудников полиции, в результате один полицейский скончался», — сказал он.
Также, по данным источника, во время нападения на отдел полиции в Чечне ранили двоих полицейских и женщину из гражданских; он не уточнил, где конкретно это произошло.
Ранее 20 августа в пресс-службе республиканского управления МВД рассказали, что двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию отделения МВД по Шалинскому району Чечни.
Двое полицейских получили ранения, ответным огнем нападавшие были уничтожены.