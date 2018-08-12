Вор ранил ножом двух полицейских при попытке задержания

Двое сотрудников московской полиции получили ранения при задержании вора в магазине на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства.

«В субботу поступило сообщение о краже из магазина по адресу: Волгоградский проспект, 105. Обнаруженный там мужчина повел себя агрессивно и напал на двоих полицейских, нанеся им колото-резаные ранения», — сообщили в полиции.

Стражи порядка применили табельное оружие, преступник был ранен. Вместе с полицейскими он был доставлен в больницу.

27 июля в Москве получил ножевые ранения полицейский, охранявший здание посольства Словакии. Через два дня подозреваемый был задержан, его направят на судебно-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, им оказался 17-летний уроженец Чечни, однако официальных комментариев по этому поводу не поступало.

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