Лихач на BMW протаранил патрульную машину и убил полицейского

В Казани 31-летний Артур Сатрутдинов на BMW, уходя от погони, протаранил патрульную Lada Priora, в результате чего полицейский получил смертельные травмы. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Татарстану.

Инцидент произошел в ночь на 27 апреля. На улице Восстания полицейские попытались остановить за нарушение ПДД автомобиль BMW под управлением Сатрутдинова. Однако водитель попытался скрыться от стражей порядка — за ним началась погоня.

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«Мужчина, неоднократно нарушив ПДД, на перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов умышленно совершил столкновение с полицейским автомобилем Lada Priora, следовавшим во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками», — говорится в сообщении.

После ДТП с различными травмами были госпитализированы двое полицейских, один из них позже скончался. В отношении Сатрутдинова возбуждены два уголовных дела по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В настоящее время оба дела объединены в одно производство. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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