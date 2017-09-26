В МВД рассказали о погибшем на Арбате автоинспекторе

Инспектором ДПС, погибшим под колесами Mercedes представительского класса на Новом Арбате в Москве, является лейтенант полиции Сергей Грачев. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей. «Его семье будет оказана вся необходимая помощь», — заверили в управлении.

В главке рассказали, что 32-летний Грачев служил в правоохранительных органах с 2003 года. В последнее время числился во втором спецполку ДПС ГИБДД на спецтрассе. Награжден медалью «За отличие в службе» III степени.

ДТП, в котором погиб Грачев, произошло вечером 25 сентября на Новом Арбате. Mercedes с проблесковым маячком, ехавший на большой скорости по выделенной полосе, совершил наезд на полицейского, тот скончался на месте от полученных травм. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, машина может иметь отношение к ФСБ. Собеседник «Интерфакса» предположил, что автомобиль может принадлежать некой силовой структуре, поскольку изучать произошедшее будут военные следователи.