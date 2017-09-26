В центре Москвы автомобиль ФСБ насмерть сбил офицера Госавтоинспекции

Автомобиль Mercedes представительского класса с маяком и государственными номерными знаками ФСБ РФ насмерть сбил инспектора ДПС в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах, и эту же информацию подтвердили в столичном главке МВД.

По данным источника, ДТП произошло на выделенной полосе на улице Новый Арбат в районе пересечения с Садовым кольцом. Немецкая иномарка с проблесковым маяком на крыше на очень высокой скорости объезжала дорожный затор по выделенной полосе, и в районе Новинского бульвара совершила наезд на офицера Госавтоинспекции. От полученных травм полицейский скончался на месте происшествия.

«Прибывшие по вызову водителя Mercedes сотрудники одной из спецслужб оперативно скрутили с машины номера, но свидетели успели их зафиксировать: А 896 МР 97. Серия и номер знаков соответствуют тем, что закреплены за ФСБ РФ. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Следственного комитета России. Сейчас идет оформление ДТП», — рассказал наш собеседник.

Официальный представитель столичного главка МВД подтвердил корреспонденту «Ленты.ру» информацию о гибели сотрудника ДПС. «25 сентября около 22:00 на улице Новый Арбат водитель автомобиля "Мерседес" допустил наезд на сотрудника ДПС ГИБДД. В результате сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявил представитель ГУ МВД по Москве.

От других комментариев он воздержался.