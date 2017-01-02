В Подмосковье уволен сбивший насмерть женщину инспектор ГИБДД

Сотрудник ГИБДД, который сбил насмерть женщину на переходе в Подмосковье, уволен из органов внутренних дел. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел днем 31 декабря. По словам Петровой, сотрудник ГИБДД ехал на автомобиле во внеслужебное время в городе Лотошино и сбил женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась.

Инспектор уволен по отрицательным мотивам и будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время он задержан.

Также из органов внутренних дел уволен заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Лотошинскому району. По словам Петровой, в отношении руководителей районного отдела главка назначена служебная проверка, по итогам которой они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.