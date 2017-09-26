Гибелью инспектора ДПС на Новом Арбате займутся военные следователи

Уголовное дело по факту гибели сотрудника Госавтоинспекции на Новом Арбате в Москве будут расследовать органы военного следствия; это может означать, что автомобиль, попавший в ДТП, мог принадлежать одной из силовых структур. Об этом во вторник, 26 сентября, источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу».

«Дело будут расследовать военные следователи, соответственно, машина, сбившая сотрудника ГАИ, могла принадлежать силовой структуре», — пояснил собеседник агентства. По его словам, у автомобиля был спецномер серии АМР.

26 сентября стало известно, что автомобиль Mercedes представительского класса со спецномером серии АМР насмерть сбил инспектора ДПС в центре Москвы. По данным источника в правоохранительных органах, машина могла относиться к ФСБ России.

Источник также отметил, что ДТП произошло на выделенной полосе на улице Новый Арбат в районе пересечения с Садовым кольцом. Mercedes с проблесковым маяком на крыше на очень высокой скорости ехал по выделенной полосе и в районе Новинского бульвара совершил наезд на офицера Госавтоинспекции. От полученных травм полицейский скончался на месте происшествия.