Песков отказался комментировать ДТП на Арбате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочел не комментировать ДТП на Новом Арбате в Москве, в котором погиб автоинспектор. Об этом во вторник, 26 сентября сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это не вопрос Кремля в любом случае», — подчеркнул Песков.

Он также заметил, что на эту новость «было обращено внимание», но лишь наряду с остальными сообщениями СМИ. «Но это не вопрос администрации президента», — повторил пресс-секретарь.

Ранее в понедельник стало известно, что автомобиль Mercedes представительского класса со спецномером серии АМР насмерть сбил инспектора ДПС в центре Москвы. По данным источника в правоохранительных органах, машина могла относиться к ФСБ России.

Также сообщалось, что уголовное дело по факту гибели сотрудника Госавтоинспекции будут расследовать органы военного следствия.