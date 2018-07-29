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Напавшего на полицейского в центре Москвы отправят к психиатрам

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Юношу, подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве, направят на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время с подозреваемым проводятся следственные мероприятия, в ходе которых планируется установить все детали произошедшего, а также мотивы нападавшего. «Задержанному будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние», — уточнили в следственном управлении.

Ранее в воскресенье стало известно, что подозреваемого задержали. По некоторым данным, им оказался 17-летний уроженец Чечни Илес Бериев, однако официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Нападение на полицейского произошло 27 июля. Пострадавшим оказался 30-летний капитан полиции, командир взвода специального полка полиции по охране дипломатических представительств. Он получил несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь, и был госпитализирован. Нападавший с места преступления скрылся.

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Предыстория: Задержан напавший на полицейского в Москве мужчина
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