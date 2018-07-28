Раскрыты подробности о личности напавшего на полицейского в центре Москвы

В нападении на сотрудника полиции возле здания посольства Словакии в центре Москвы подозревается 17-летний уроженец Чечни. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, подозреваемым является Илес Бериев 2000 года рождения, который родился в селе Ведено Чеченской Республики. В настоящее время он объявлен в розыск.

Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Нападение на полицейского произошло накануне, 27 июля. Как сообщалось, пострадавшим оказался 30-летний капитан полиции, командир взвода специального полка полиции по охране дипломатических представительств. Он получил несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь, и был госпитализирован.

В столичном главке МВД сообщали, что подозреваемому на вид 25-30 лет, его рост — 175-180 сантиметров, он был одет в темную куртку, светло-синие широкие подвернутые джинсы, черные мокасины и черную вязаную шапку.

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