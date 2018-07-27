В центре Москвы неизвестный с ножом напал на полицейского

В Москве неизвестный напал на сотрудника полиции с ножом, нанес ему несколько ранений и скрылся с места происшествия. Об этом в пятницу, 27 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел на улице Юлиуса Фучика возле здания посольства Словакии около 15:30. 30-летний капитан полиции, командир взвода специального полка полиции по охране дипломатических представительств получил несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь. Он доставлен в больницу, и в настоящее время его оперируют.

В городе введен план «Сирена» для розыска вооруженного преступника, напавшего на полицейского.

В столичном главке Следственного комитета «Ленте.ру» подтвердили информацию о нападении на офицера полиции, но, по их данным, преступление было совершено на 1-й Брестской улице возле дома №33.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". В настоящее время идет осмотр места происшествия, устанавливается личность нападавшего, — сообщила Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ Следственного комитета по Москве.

По данным полиции, нападавший — уроженец Северного Кавказа, на вид ему 25-30 лет, рост 175-180 сантиметров, нормального телосложения, одет в голубые джинсы и темную рубаху с длинным рукавом, вооружен ножом.

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