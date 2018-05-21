Банда исламистов пойдет под суд за охоту на силовиков

Семь членов незаконного вооруженного формирования, к которому принадлежали напавшие в апреле прошлого года на сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани, предстанут перед судом. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает Следственный комитет России (СКР).

«Расследование уголовного дела завершено, семеро сообщников ликвидированных бандитов предстанут перед судом», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, Нурбол Саспанов и Рамзан Кукулаев — приверженцы радикального ислама и одной из запрещенных в России террористических организаций — создали в Астрахани незаконное вооруженное формирование. «Ее основной целью стало осуществление террористической деятельности, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот огнестрельного оружия», — отметили в СКР.

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Ночью 4 апреля 2017 года Саспанов, Кукулаев и еще двое участников незаконного вооруженного формирования застрелили двоих полицейских, которые прибыли на оформление ДТП, после чего преступники скрылись с места преступления.

В ночь на 6 апреля те же четверо бандитов открыли стрельбу на посту Росгвардии в Ленинском районе Астрахани и ранили трех сотрудников ведомства. Вскоре после этого все злоумышленники были ликвидированы.

«Остальные семь участников приняли на себя обязательства по обеспечению деятельности незаконного вооруженного формирования», — подчеркнули в ведомстве.

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