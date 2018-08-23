Неизвестный обстрелял полицейских в Москве

В Москве совершено нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информацииTelegram-канала Mash, стрелявший находился в неадекватном состоянии и начал приставать к сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что после нескольких предупреждений со стороны полицейских он достал автоматический пистолет и начал стрельбу. Ответным огнем стрелявший был тяжело ранен. Его увезли с места происшествия в реанимацию.

Инцидент произошел в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы. В перестрелке пострадал также один из полицейских — он получил легкое ранение в ногу.

Отмечается, что у стрелявшего тяжелое огнестрельное ранение в голову. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

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