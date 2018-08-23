Появились подробности нападения на полицейских в центре Москвы

Установлена личность обстрелявшего полицейских в центре Москвы. Нападавшим оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Во время нападения стрелявший получил несовместимые с жизнью ранения. В течение 15 минут врачи пытались его реанимировать, однако он скончался. По предварительной информации, Кунашев не состоял в экстремистских организациях. Источник рассказал, что он был временно зарегистрирован в Санкт-Петербурге и работал там в одном из сетевых магазинов.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Сивцев Вражек, недалеко от здания МИД. В столичном главке СК рассказали, что мужчина беспричинно открыл стрельбу по полиции и по охране дипломатических представительств. Один из полицейских получил непроникающее ранение в ногу.

Отмечалось, что рассматривается несколько версий нападения, в том числе попытка завладеть табельным оружием полицейского, хулиганские побуждения или неадекватное поведение, возможно, под воздействием наркотиков.

Как сообщает РИА Новости, полицейские продолжают держать оцепление на участке улице, где произошла перестрелка.

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