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12:05, 13 июля 2026Из жизни

Убийца 20-летней матери сдался полиции через 39 лет после преступления

В США убийца 20-летней жительницы Флориды сдался полиции через 39 лет после преступления
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jacksonville Sheriff's Office

В США убийца 20-летней матери из штата Флорида сдался полиции через 39 лет после преступления. Об этом сообщает Fox News.

Неизвестный расправился с Мелиссой Эллисон в городе Джэксонвилл 28 декабря 1987 года. Полицию вызвали соседки женщины. Они решили проверить, что с ней, после того как обнаружили ее ребенка плачущим в гостиной дома. Эллисон находилась в своей комнате без признаков жизни. Полиция установила, что ее ударили по голове тяжелым предметом.

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Найти преступника следователям не удалось. Однако недавно в полицию обратился 70-летний Гэри Эдвард Гловач. Мужчина заявил, что у него есть некие данные по этому делу. После допроса Гловача арестовали и обвинили в расправе над Эллисон. Детали преступления не раскрываются, однако известно, что мужчину также обвинили в краже со взломом.

Ранее сообщалось, что в США поймали преступника, который расправился с коммивояжером в 1985 году. Убийцу удалось вычислить благодаря ДНК-экспертизе.

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