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12:02, 13 июля 2026Культура

Уехавшего из России актера привлекли к административной ответственности

Уехавшего из России актера Семена Трескунова оштрафовали на 50 тысяч рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актера Семена Трескунова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Трескунова, который покинул страну после начала специальной военной операции (СВО), обвинили в нарушении части 2 статьи 19.34 КоАП РФ — непредоставление или несвоевременное представление сведений об иностранных агентах. За это ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

В 2022 году звезда сериала «Конец света» получил израильское гражданство, после чего переехал в Испанию. Он также сменил имя Семен на Сэм.

Ранее семья уехавшего из России известного актера отказалась платить за него долги. По данным СМИ, родственники 25-летнего артиста также заявили, что не хотят иметь с ним дел.

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