Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:58, 19 октября 2025Культура

Семья уехавшего из России известного актера отказалась платить за него долги

Семья уехавшего актера Семена Трескунова отказалась оплачивать его долги
Екатерина Ештокина

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Семья уехавшего из России известного актера Семена Трескунова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) отказалась платить за него долги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, родственники 25-летнего артиста также заявили, что не хотят иметь с ним дел. Известно, что после переезда в Барселону у звезды накопились счета почти на 200 тысяч рублей. Среди них около 70 тысяч составили не оплаченные с 2021 года коммунальные платежи и 90 тысяч — штраф за нарушение закона об иноагентах.

Материалы по теме:
Модный приговор. Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
Модный приговор.Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
18 июня 2022
Оба хороши. Суд Джонни Деппа с Эмбер Херд идет уже месяц. Что бывшие супруги наговорили друг о друге за это время?
Оба хороши.Суд Джонни Деппа с Эмбер Херд идет уже месяц. Что бывшие супруги наговорили друг о друге за это время?
12 мая 2022

Отмечается, что теперь с долгами вынуждена разбираться его семья.

В апреле Трескунов заявлял об опасности возвращения в Россию. При этом артист признал, что хотел бы вновь приехать в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад призвали перейти в «режим войны»

    Байден впервые появился на публике после начала лечения от рака

    Путин поздравил граждан России с Днем отца

    Семья уехавшего из России известного актера отказалась платить за него долги

    Появилась посвященная поездке Зеленского в США карикатура

    Российским журналистам запретили носить одежду с символикой страны на ЧМ по гимнастике

    Предсказан страшный для Украины повод встречи Путина и Трампа после Будапешта

    Неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона

    США изменят подход к встрече в Будапеште

    Европейка побывала в России и назвала поразившие ее бытовые привычки женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости