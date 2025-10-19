Семья уехавшего из России известного актера отказалась платить за него долги

Семья уехавшего из России известного актера Семена Трескунова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) отказалась платить за него долги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, родственники 25-летнего артиста также заявили, что не хотят иметь с ним дел. Известно, что после переезда в Барселону у звезды накопились счета почти на 200 тысяч рублей. Среди них около 70 тысяч составили не оплаченные с 2021 года коммунальные платежи и 90 тысяч — штраф за нарушение закона об иноагентах.
Отмечается, что теперь с долгами вынуждена разбираться его семья.
В апреле Трескунов заявлял об опасности возвращения в Россию. При этом артист признал, что хотел бы вновь приехать в будущем.