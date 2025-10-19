Семья уехавшего из России известного актера отказалась платить за него долги

Семья уехавшего актера Семена Трескунова отказалась оплачивать его долги

Семья уехавшего из России известного актера Семена Трескунова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) отказалась платить за него долги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, родственники 25-летнего артиста также заявили, что не хотят иметь с ним дел. Известно, что после переезда в Барселону у звезды накопились счета почти на 200 тысяч рублей. Среди них около 70 тысяч составили не оплаченные с 2021 года коммунальные платежи и 90 тысяч — штраф за нарушение закона об иноагентах.

Отмечается, что теперь с долгами вынуждена разбираться его семья.

В апреле Трескунов заявлял об опасности возвращения в Россию. При этом артист признал, что хотел бы вновь приехать в будущем.