Уехавший из России актер заявил об опасности возвращения в Россию

Уехавший из России актер Семен Трескунов не исключил возвращения в Россию

Актер Семен Трескунов (признан Минюстом России иностранным агентом), известный по ролям в «Конце света» и «Ивановы-Ивановы», заявил, что пока боится возвращаться в Россию. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Покинувший страну после начала специальной военной операции (СВО) артист признал, что хотел бы вернуться в будущем.

«Не то чтобы я соскучился по березкам, просто перестал понимать что-либо. Я-то планирую возвращаться в Россию, просто не могу, сейчас для меня это опасно. Я решил взять паузу и забыть весь этот кошмар, но кислота оказалась забористой», — написал Семен.

Основной причиной опасений при возвращении на Родину Трескунов назвал то, что ему грозит уголовное преследование в случае прилета. В 2022 году он получил израильское гражданство, позднее переехал в Испанию. В марте 2024 года министерство юстиции России объявил актера иностранным агентом.

Ранее стало известно, что уехавший из России Семен Трескунов развелся с женой Анитой Ахмадуллиной.