Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:30, 6 февраля 2025Культура

Уехавший из России Семен Трескунов развелся с женой

Покинувший Россию актер Трескунов рассказал о разводе с Ахмадуллиной
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Семен Трескунов (признан Минюстом России иностранным агентом), который покинул России после начала спецоперации (СВО), рассказал о разводе с женой Анитой Ахмадуллиной. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Sheinkin40».

Трескунов признался, что их пара «развалилась» в конце 2024 года. Артист отметил, что, хотя они пытались сохранить брак, в их жизни поменялись приоритеты и ценности.

«Мы были знакомы с детства, дружили, так что, надеюсь, мы оба отнеслись спокойно к этому решению. Не произошло ничего плохого, решили двигаться в разных направлениях. И да, я опять жених!» — поделился актер.

В 2022 году Трескунов получил израильское гражданство и уехал в Израиль, после чего прожил какое-то время в Испании. В марте 2024 года Минюст присвоил ему статус иноагента.

Ранее стало известно, что актер, известный своими ролями в проектах «Конец света» и «Ивановы-Ивановы», раскритиковал оставшихся в России после начала СВО коллег.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Российский посол во Франции высказался о требовании Зеленского о «миротворцах»

      Российские войска остановили штурмовые подразделения при контратаке в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше