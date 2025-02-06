Уехавший из России Семен Трескунов развелся с женой

Покинувший Россию актер Трескунов рассказал о разводе с Ахмадуллиной

Актер Семен Трескунов (признан Минюстом России иностранным агентом), который покинул России после начала спецоперации (СВО), рассказал о разводе с женой Анитой Ахмадуллиной. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Sheinkin40».

Трескунов признался, что их пара «развалилась» в конце 2024 года. Артист отметил, что, хотя они пытались сохранить брак, в их жизни поменялись приоритеты и ценности.

«Мы были знакомы с детства, дружили, так что, надеюсь, мы оба отнеслись спокойно к этому решению. Не произошло ничего плохого, решили двигаться в разных направлениях. И да, я опять жених!» — поделился актер.

В 2022 году Трескунов получил израильское гражданство и уехал в Израиль, после чего прожил какое-то время в Испании. В марте 2024 года Минюст присвоил ему статус иноагента.

Ранее стало известно, что актер, известный своими ролями в проектах «Конец света» и «Ивановы-Ивановы», раскритиковал оставшихся в России после начала СВО коллег.