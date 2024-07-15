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14:41, 15 июля 2024Культура

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» раскритиковал вернувшихся в Россию коллег

Актер Трескунов назвал непринципиальными вернувшихся в Россию коллег

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Семен Трескунов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) раскритиковал оставшихся в России коллег. Видео с рассуждениями артиста опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» назвал непринципиальными актеров, которые покинули страну после начала специальной военной операции (СВО), а затем вернулись. «То ли это какой-то российский прецедент, то ли это в целом деградация профессии», — заявил он.

Трескунов отметил, что современные звезды стали такими, потому что от них никогда не требовали однозначного выражения позиции. Он также упомянул актерский метод Станиславского, который не только «воспитывает актера внутри профессии, но и актера как личность».

Ранее Трескунов, который покинул Россию и теперь проживает в Испании, заявил о поиске работы ради продолжения существования.

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      Мария Рюрикова
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