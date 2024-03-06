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10:47, 6 марта 2024Культура

Уехавший из России звезда «Ивановых-Ивановых» рассказал о поиске работы

Уехавший из РФ актер Трескунов заявил о поиске работы ради существования
Семен Трескунов

Семен Трескунов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер и звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов, который покинул Россию и теперь проживает в Испании, заявил о поиске работы ради продолжения существования. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Этот день приближался как мог, дышал в спину, хватал за руки, я вырывался, отбегал, прятался, а он все настигал и настигал — и вот настиг! Я в поисках работы, которая позволила бы мне существовать и дальше», — написал артист в новом посте.

В публикации он также перечислил свои умения в условиях удаленного фриланса, а также при полном рабочем дне на окладе. Трескунов поведал, что способен придумывать концепции для музыкальных клипов, заниматься копирайтингом, организовывать творческую работу команды художественных проектов, управлять группой людей и многое другое.

Звезда «Ивановых-Ивановых» подчеркнул, что специальность актера для него не актуальна последние два года, а также признался, что сам бы он хотел создавать сценарии для кино и сериалов, режиссировать проекты, снимать креативную рекламу и работать над собственной книгой.

Ранее сообщалось, что актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) зарабатывает на жизнь тем, что выступает в латвийских кафе со своей группой.

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      Анастасия Астахова
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