Стало известно о работе актера Смольянинова в латвийских кафе

Russian Fox: актер Смольянинов зарабатывает на жизнь, выступая в латвийских кафе

Актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) зарабатывает на жизнь тем, что выступает в латвийских кафе со своей группой. Об этом стало известно Telegram-каналу Russian Fox.

По данным aif.ru, звезда фильма «9 рота» выступает вместе с пианистом и называет этот творческий коллектив «камерным-камерным» составом группы cheLovek.

Песни Смольянинов начала писать около трех лет назад, а участников коллектива повстречал полгода назад. В ноябре 2023 года артист признавался, что выступает со своей группой в переходах, чтобы заработать на жизнь.

Ранее стало известно, что актер задолжал судебным приставам 150 тысяч рублей.