Смольянинов рассказал о выступлениях в латвийских переходах

Актер Артур Смольянинов рассказал, что играет с группой в переходах Латвии

Российский актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) рассказал, что играет со своей группой в переходах в Латвии. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Смольянинов сообщил, что собрал музыкальную группу под названием cheLovek. По его словам, вскоре коллектив выпустит свой первый музыкальный мини-альбом, а также выступит с концертом в Латвии. «То есть в течение года мы играем в переходе и доигрались до полноценной программы, альбома», — сказал актер.

Он отметил, что собрал группу из участников, которых еще полтора года назад не знал, и назвал их людьми «из новой жизни».

Ранее россияне раскритиковали Смольянинова, который заявил о желании вернуться в Россию после переезда за границу и негативных высказываний в сторону своей страны.