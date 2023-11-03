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13:15, 3 ноября 2023Культура

Смольянинов рассказал о выступлениях в латвийских переходах

Актер Артур Смольянинов рассказал, что играет с группой в переходах Латвии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) рассказал, что играет со своей группой в переходах в Латвии. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Смольянинов сообщил, что собрал музыкальную группу под названием cheLovek. По его словам, вскоре коллектив выпустит свой первый музыкальный мини-альбом, а также выступит с концертом в Латвии. «То есть в течение года мы играем в переходе и доигрались до полноценной программы, альбома», — сказал актер.

Он отметил, что собрал группу из участников, которых еще полтора года назад не знал, и назвал их людьми «из новой жизни».

Ранее россияне раскритиковали Смольянинова, который заявил о желании вернуться в Россию после переезда за границу и негативных высказываний в сторону своей страны.

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      Варвара Кошечкина
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