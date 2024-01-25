Стало известно о долгах Смольянинова

Shot: Смольянинов задолжал судебным приставам 150 тысяч рублей

Российский актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) задолжал судебным приставам 150 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что звезда фильма «9 рота» перестал выплачивать долги сразу после отъезда из страны. По данным канала, ответственность за них перешла к 59-летней матери-пенсионерке Смольянинова, проживающей в Москве. Shot отмечает, что актер должен оплатить кредит в размере 95 тысяч рублей, административный штраф за действия по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ»), а также 21 штраф за нарушение ПДД.

Ранее Артур Смольянинов в ходе разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, оценил возможность выступить перед бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время беседы он сообщил о готовности стать украинским гражданином. Смольянинов согласился на то, чтобы был организован его непубличный визит на Украину, в ходе которого он бы смог обсудить с офисом президента все детали получения гражданства.