Актер Артур Смольянинов заявил о готовности получить украинское гражданство

Актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), уехавший из России, заявил, что готов получить украинское гражданство. Желание стать гражданином другой страны он выразил в ходе разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагмент их беседы доступен в соцсети «ВКонтакте».

Во время разговора пранкеры сообщили, что на Украине готовы обсудить вопрос выдачи Смольянинову и его семье украинского гражданства. «Лично для меня это вообще идеальное предложение», — отреагировал на их слова актер.

Смольянинов также согласился на то, чтобы сначала был организован его непубличный визит на Украину, где он бы смог обсудить с офисом президента все детали получения гражданства.

В октябре 2022 года на Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии России. Незадолго до этого актер покинул страну. В одном из интервью он заявил о готовности воевать на стороне Украины против России. В январе 2023 года Смольянинова включили в реестр иноагентов, а в мае его внесли в перечень террористов и экстремистов.