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14:29, 11 мая 2023Культура

Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил актера Артура Смольянинова в перечень террористов и экстремистов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российского актера театра и кино Артура Смольянинова (признан в России иноагентом) включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

8 января бежавший на Украину актер Артур Смольянинов заявил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он защитил бы одних своих братьев от других.

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста.

13 января Минюст России включил актера в реестр иноагентов.

Ранее режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал действия Смольянинова глубочайшим разочарованием.

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Анастасия Астахова
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