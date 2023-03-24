Михалков назвал действия Смольянинова глубочайшим разочарованием

Режиссер Никита Михалков назвал действия Артура Смольянинова глубочайшим разочарованием

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков прокомментировал действия и высказывания российского актера театра и кино Артура Смольянинова (признан в России иноагентом), ранее заявившего о готовности воевать против России. Об этом сообщает StarHit.

Кинематографист назвал разочарованием поведение покинувшего страну артиста.

«Вот для меня было не просто удивлением, а разочарованием глубочайшим, на грани сумасшествия — то, что произошло с актером Артуром Смольяниновым. Он же у меня снимался в "Утомленных солнцем 2". Хороший артист, замечательный веселый человек, прекрасно работал. Что с ним произошло? Знаете, моя программа называется "Бесогон". Ведь если есть Бог — значит, есть и дьявол», — заявил Михалков.

Режиссер добавил, что за прошедший год не потерял практически никого из друзей и коллег, так как в его окружении большинство людей — патриоты: «Задумался и удивился: я ведь никогда не был близок к власти, мне не нужно опускать глаза и оправдываться: "Знаете, такое было время…" И все мои товарищи — те, с кем я работал и работаю, — мои единомышленники».

8 января бежавший на Украину актер Артур Смольянинов заявил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он защитил бы одних своих братьев от других.

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.