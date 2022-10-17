На Артура Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии

На актера Артура Смольянинова составили протокол за дискредитацию российской армии

На актера Артура Смольянинова, известному по фильмам «Последний забой» и «Калашников», составили административный протокол за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.

Дело поступило в суд 17 октября. Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточняется. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее актер дал интервью изданию Meduza (внесено в реестр иностранных агентов), в котором рассказал, что покинул Россию. «Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда. Кто-то еще успел со мной поработать, и я этим людям очень благодарен за то, что они рискнули», — заявил Смольянинов.

31 августа стало известно, что на актрису Кристину Асмус тоже завели дело о дискредитации Вооруженных сил России. За это ей могли назначить штраф в размере 50 тысяч рублей. 14 сентября заседание по делу Асмус отменили. Производство дела было остановлено в связи с отсутствием состава преступления.