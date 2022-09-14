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Суд отменил административное производство по делу Асмус о дискредитации армии

Суд отменил административное производство по делу Кристины Асмус о дискредитации армии

Фото: Pavel Kashaev / globallookpress.com

Тверской суд Москвы отменил административное производство по делу актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

6 сентября состоялось первое судебное заседание, на которое звезда не пришла. Ее адвокат Владимир Ляховский сообщил, что Асмус была расстроена из-за возбужденного против нее административного дела.

Второе заседание должно было состояться 14 сентября, однако в зале суда было объявлено, что производство дела остановлено в связи с отсутствием состава преступления. «Производство по делу в отношении Асмус прекратить», — заявил судья Денис Иванов.

Дело о дискредитации Вооруженных сил России против Кристины Асмус завели 31 августа из-за поста с черным квадратом, который она выложила в день начала специальной военной операции на Украине. За правонарушение артистке грозил штраф в размере 50 тысяч рублей в качестве максимального наказания.

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Анастасия Астахова
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