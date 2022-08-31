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На Кристину Асмус завели дело о дискредитации российской армии

РЕН ТВ: на Кристину Асмус завели дело о дискредитации российской армии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На российскую актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации вооруженных сил России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дело поступило в Тверской суд Москвы в августе. Из-за каких материалов Асмус заподозрили в дискредитации российской армии, не уточняется. В настоящий момент дело находится на рассмотрении.

Отмечается, что за подобное правонарушение артистке может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей в качестве максимального наказания.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала признать песни рэпера Оксимирона экстремистскими.

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Дениза Мацаева
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