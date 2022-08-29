Прокуратура потребовала признать песни Оксимирона экстремистскими

И. о. прокурора Москвы потребовал признать экстремистскими песни рэпера Оксимирона

И. о. прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими песни рэпера Мирона Яновича Федорова, известного как Оксимирон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого районного суда столицы, куда поступил соответствующий иск.

В суде не уточнили других деталей об иске. Дата заседания пока не назначена.

В прошлом году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность Noize MC и Оксимирона. Поводом для изучения творчества музыкантов стало обращение «группы патриотов». В их заявлении говорилось, что в текстах песен артистов нашли реабилитацию нацизма и экстремистской деятельности, а также пропаганду негативного отношения к правоохранителям.

Позднее стало известно, что автором обращения выступил блогер Дмитрий Якушев. В своем блоге в LiveJournal он признался, что это была шутка, сатира на современность. Якушев отметил, что обращение было «специально написано в идиотской форме».