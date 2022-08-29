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Прокуратура потребовала признать песни Оксимирона экстремистскими

И. о. прокурора Москвы потребовал признать экстремистскими песни рэпера Оксимирона
Оксимирон

Оксимирон. Фото: Global Look Press

И. о. прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими песни рэпера Мирона Яновича Федорова, известного как Оксимирон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого районного суда столицы, куда поступил соответствующий иск.

В суде не уточнили других деталей об иске. Дата заседания пока не назначена.

В прошлом году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность Noize MC и Оксимирона. Поводом для изучения творчества музыкантов стало обращение «группы патриотов». В их заявлении говорилось, что в текстах песен артистов нашли реабилитацию нацизма и экстремистской деятельности, а также пропаганду негативного отношения к правоохранителям.

Позднее стало известно, что автором обращения выступил блогер Дмитрий Якушев. В своем блоге в LiveJournal он признался, что это была шутка, сатира на современность. Якушев отметил, что обращение было «специально написано в идиотской форме».

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Марина Совина
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