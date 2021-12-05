Следственный комитет изучит творчество Noize MC и Оксимирона

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность российских музыкантов Noize MC и Оксимирона. Как информирует РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение СК, поводом для изучения творчества рэперов стало обращение «инициативной группы патриотов».

«В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)», — сказано в сообщении СК.

В заявлении уточняется, что инициаторы обращения нашли в текстах песен исполнителей ряд противозаконных, как им кажется, строчек. В частности, речь идет о попытке реабилитации нацизма и экстремистской деятельности, а также о пропаганде негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.